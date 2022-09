Paura ad Arzano, dove in via Napoli un albero si è improvvisamente abbattuto su di un’auto in sosta.

Come riportato da Arzano News non si registra per fortuna nessun ferito ma soltanto danni alla vettura.

Spaventati i passanti che hanno assistito alla scena.

L'area è stata messa in sicurezza. Sono da chiarire le ragioni della caduta dell'albero.