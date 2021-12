Aka7even tra i big in gara a Sanremo, nel suo passato la tragedia: "In coma a 7 anni"

Aka7even sarà tra i big in gara a Sanremo 2022. L'artista napoletano dopo il successo di Amici è pronto dunque a cimentarsi contro grandissimi artisti che faranno parte del Festival dal primo al cinque febbraio, tra cui l'immenso Massimo Ranieri.

Il coma da bambino

Ospite di Verissimo, Aka7even, insignito di recente del "Best Italian Act" agli Mtv Ema, ha parlato dei suoi recenti successi e dei momenti difficili vissuti da bambino. "Non c'è soddisfazione più grande che ricevere un premio dopo tanto lavoro. Oggi dopo Amici mi sento più Luca", il suo commento.

Il cantante ha raccontato nel suo primo libro dal titolo "7 vite", la tragica vicenda che ha vissuto da bambino: "A sette anni sono stato in coma per sette giorni. Ho avuto l'encefalite ed è stato un calvario per la mia famiglia. Per i medici non c'era più nulla da fare e nel caso in cui mi fossi risvegliato sarei potuto restare con qualche handicap. Per fortuna mi sono risvegliato più forte di prima. Vidi mentre ero in coma i miei nonni materni che non avevo mai conosciuto, descrivendo anche i loro vestiti prima della loro morte, mia madre rimase scioccata. Appena sveglio - per i medici è stato un miracolo - ho chiesto di studiare musica e da lì è nato tutto".