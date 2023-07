Maurizio Agricola nuovo questore di Napoli, l'insediamento

Dopo i saluti di Alessandro Giuliano, da oggi il palermitano Maurizio Agricola è il nuovo questore di Napoli. L'insediamento è avvenuto questa mattina in un incontro riservato ai fotografi, con invece la presentazione riservata alla stampa - inizialmente in programma per le 12 di oggi - posticipata per impegni dello stesso neoquestore alla giornata di domani.

Gli inizi in polizia, in Sicilia

Agricola lascia Catanzaro, dov'era questore dall'ottobre del 2021. Laureato in Giurisprudenza e Scienze delle pubbliche amministrazioni, è nella polizia dal 1989. Dopo la formazione, nel 1991 venne assegnato alla Squadra mobile di Reggio Calabria e poi trasferito a Palermo.

La precedente esperienza napoletana

Dal 1994 ha quindi prestato servizio proprio alla Questura di Napoli dove, dopo avere ricoperto vari incarichi come dirigente di commissariati, è passato alla Squadra mobile. È stato prima funzionario addetto alla sezione narcotici, poi dirigente della sezione omicidi e criminalità organizzata. Primo dirigente dal 2004, ha diretto il commissariato di Castellammare di Stabia e successivamente l'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Napoli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La carriera da questore

(Video di Alessandra De Cristofaro-NT)

Nel giugno del 2010 è stato nominato vicequestore vicario della Questura di Palermo, incarico che ha mantenuto fino al mese di agosto del 2014. Dopo la nomina a Dirigente superiore, dall'agosto del 2014 è diventato questore di Trapani e dal 2018 ha svolto la stessa funzione a Modena. Nel novembre del 2021, su proposta del ministro dell'Interno, il Consiglio dei Ministri ha nominato Agricola dirigente generale di Pubblica sicurezza, e dall'ottobre 2021 a oggi è stato in Calabria, questore di Catanzaro.