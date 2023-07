Sindacato Nursing: "A Napoli tentato omicidio di un'infermiera"

Un'infermiera "presa a schiaffi e pugni" da una paziente, "poi gettata a terra davanti ai colleghi e ad altri pazienti, e addirittura costretta a subire un tentativo di strangolamento. Siamo arrivati a quello che sembra palesemente un tentato omicidio". Antonio De Palma, presidente del sindacato Nursing Up, definisce così quanto accaduto al Pellegrini di Napoli qualche giorno fa. "Un'incresciosa escalation di violenze ai danni degli infermieri italiani, da Nord a Sud, in un'estate infernale per i nostri operatori sanitari" prosegue il sindacalista.

"Siamo di fronte a episodi di una gravità senza eguali - denuncia De Palma - perché la drammaticità degli episodi di violenza consumati con un'inspiegabile furia cieca, contro i nostri operatori sanitari, ha toccato davvero l'apice. Non vogliamo abituarci a ciò che accade in Campania, dove il Pellegrini o il Cardarelli, l'ospedale più grande del Sud Italia, sono praticamente l'equivalente di un territorio di guerra. Oltre 50 aggressioni dall'inizio dell'anno nelle sole Asl Napoli 1 e 2: questi non sono certo dati che possono passare inosservati".