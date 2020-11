Aglio spagnolo spacciato per italiano: la scoperta in un negozio di alimentari

Aglio straniero, precisamente spagnolo, utilizzando contrassegni tricolori. E' quanto hanno scoperto i carabinieri del Nipaaf del comando Gruppo Forestale di Napoli che insieme con i militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro (Nil) hanno controllato diverse attività commerciali e aziende di Casoria.

Scoperti anche undici lavoratori in nero, di questi due itrregolari e 2 che percepivano anche il reddito di cittadinanza. Sul piazzale della ditta erano depositati vari scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione, imballaggi in plastica e imballaggi in legno. Sanzioni per 15mila euro.