Agguato a via Foria: la vittima è un 24enne

Un 24enne di origine russa è stato ferito da un colpo di arma da fuoco nella notte a Napoli. Il 24enne è giunto con mezzi propri all'ospedale Vecchio Pellegrini, dove è stato curato per una ferita da colpo di arma a fuoco al piede. Non è in pericolo di vita.

Ai poliziotti del Commissariato Montecalvario intervenuti sul posto ha riferito di essere stato ferito mentre passeggiava in via Foria, quando alcune persone a bordo di uno scooter si sono avvicinate e hanno esploso il colpo che lo ha raggiunto al piede. Sono in corso indagini della Polizia.