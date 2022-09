Spari in pieno centro, ferito un uomo a pochi passi da Porta Capuana

I carabinieri del nucleo operativo stella e della stazione borgo Loreto sono intervenuti in via Saverio Mattei per un uomo ferito da colpi d’arma da fuoco. Si tratta di un incensurato di 44 anni di origini dominicane. Dinamica ancora ignota.

È stato trasportato in ambulanza al Pronto soccorso del Pellegrini con ferite al braccio sinistro e alla gamba sinistra. Non è in pericolo di vita.

Indagini in corso per chiarire la dinamica dell'agguato.