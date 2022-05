Agguato, colpi di arma da fuoco contro il cognato del boss Alfredo Vigilia (detto ‘o nir)

Un 44enne è stato ferito da un colpo d’arma da fuoco nel pomeriggio a Soccavo, in via vicinale Palazziello. Secondo quanto ricostruito dalla polizia si tratta di Antonio Ernano, cognato del boss detenuto Alfredo Vigilia ‘o nir, già noto alle forze dell'ordine, giunto al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di via Terracina in condizioni serie, in compagnia di un amico, ma non è in pericolo di vita.

Ha riportato una ferita di arma da fuoco al gluteo sinistro. A sparare un killer da uno scooter. Sul posto sono stati ritrovati due bossoli. La zona in cui è avvenuto l'agguato è ritenuta dagli investigatori sotto il controllo del clan Vigilia.