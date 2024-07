Agguato a Secondigliano: ferito un imprenditore

"Poco fa i carabinieri della locale stazione sono intervenuti a via Aspromonte, a Secondigliano, per una persona ferita da colpo d'arma da fuoco". È quanto si legge in una nota dell'Arma dove si spiega che "un 34enne titolare di un calzaturificio, mentre si trovava all'interno del proprio esercizio commerciale, sarebbe stato avvicinato da un uomo che per cause ancora da chiarire esplodeva un colpo d'arma da fuoco".

La vittima é stata colpita all'addome ed è stato trasferito in ospedale, al momento "non è in pericolo di vita". Sono state avviate le indagini per ricostruire "l'esatta dinamica dell'evento e comprenderne la sua matrice".