Agguato ai Banchi Nuovi, la mamma di un ferito accusa Rita De Crescenzo. La replica: "Mi stai diffamando" 

Sulla vicenda del ferimento a colpi d'arma da fuoco di due ragazzi di 22 e 25 anni, registrato poco dopo la mezzanotte di ieri in via Santa Chiara, si è registrato un battibecco social che potrebbe anche finire in tribunale.

La madre del 22enne - rimasto solo lievemente ferito dalla raffica di colpi sparata – ha infatti mosso accuse (implicite ma chiare) a Rita De Crescenzo: "Sei stata tu, l’hai fatta grossa - sono state le parole dette in un video diventato virale ma che poi ha cancellato dal suo profilo - questo agguato a mio figlio è opera tua".

Durissima la reazione di De Crescenzo, che in un video altrettanto virale ha sottolineato di aver sporto querela per diffamazione nei riguardi della donna. "Come ti permetti? Il mio nome è pulito, né io né mio marito apparteniamo a nessun clan. Sai benissimo che cosa è successo l'altra notte e io non c'entro niente".

Nei giorni scorsi anche suo figlio era rimasto ferito, in un episodio che pareva essere una tentata rapina del suo scooter. In sede di denuncia la tiktoker ha però parlato di intimidazioni social nei suoi confronti nate da una lite scoppiata proprio su Tiktok.