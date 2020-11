Un agguato è avvenuto questa mattina a San Giorgio a Cremano, in via Ugo Foscolo, nei pressi della chiesa. Secondo voci non ancora confermate, circa 6 colpi sono stati esplosi all'indirizzo di un uomo. In quei minuti era in corso un funerale. L'uomo è stato trasportato in ospedale. Sul posto le forze dell'ordine e la Polizia Municipale, che ha chiuso al traffico la strada. Seguiranno aggiornamenti.