Agguato alle Salicelle: colpito un 25enne

Un 25enne pregiudicato è stato ferito in un agguato avvenuto nella notte in via Salicelle, ad Afragola. Il 25enne è stato trasportato dal 118 all'ospedale di Frattamaggiore, dove è ricoverato non in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato del Commissariato di Afragola, ai quali il 25enne ha riferito di essere stato avvicinato da un'auto dalla quale sono stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco, uno dei quali lo ha ferito alla caviglia.

Il ferimento è avvenuto nel corso della notte. La polizia indaga per chiarire la dinamica dell'accaduto.