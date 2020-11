Paura a Pozzuoli, 43enne gambizzato davanti alla figlia

Un 43enne del Rione Toiano, Pozzuoli, è stato raggiunto da cinque colpi d'arma da fuoco alle gambe, esplosi da due uomini che lo hanno avvicinato in via Ovidio. Un vero e proprio agguato che si è consumato ieri davanti agli occhi attoniti di una bambina di 7 anni, figlia dell'uomo, rimasta fortunatamente illesa. L'episodio è riportato da Cronaca Flegrea. Il 43enne ha raggiunto l'ospedale di Santa Maria delle Grazie e ha riferito di essere stato vittima di una rapina. Si tratta del terzo episodio di gambizzazione a Pozzuoli in un mese circa.

Nella cittadina sarebbe in corso una guerra tra clan camorristici per il controllo del territorio.