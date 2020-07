Agguato nella notte, raffica di spari contro un 32enne

Si torna a sparare nel rione Don Guanella. Nella notte, intorno alle 2 del mattino, F. C. 32 anni pregiudicato è stato ferito con colpi d'arma da fuoco

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine i sicari viaggiavano su una moto quando hanno sparato in direzione del 32enne colpendolo alle gambe. L'uomo ha perso molto sangue ed è stato soccorso e trasportato dal 118 in ospedale.

Non sarebbe in pericolo di vita. Avviate le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto e per risalire ai colpevoli del raid.