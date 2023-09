Agguato nella notte, si trascina all'ospedale ferito all'addome e a una gamba

La scorsa notte verso l'una i carabinieri della compagnia di Pozzuoli sono intervenuti presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria delle Grazie.

Al pronto soccorso del nosocomio puteolano era arrivato coi suoi mezzi, poco prima, un 30enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Era stato colpito da due proiettili, uno all’addome e un secondo alla gamba sinistra.

Il 30enne è stato sottoposto ad un intervento chirurgico ed è al momento ricoverato in prognosi riservata. Non versa, secondo i medici, in pericolo di vita.

Sono in corso indagini da parte dei carabinieri.