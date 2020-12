Raid a Pozzuoli, nel mirino la casa di "Fiet 'e cazetta"

Colpi d'arma da fuoco nel pomeriggio di ieri a Pozzuoli, in via Giorgio De Chirico, nel quartiere Monterusciello. I proiettili avrebbero centrato l'abitazione di un noto pusher dellla zona, appena scarcerato, il cui soprannome - si legge su Cronaca Flegrea - è "Fiet 'e cazetta". Nel quartiere è da tempo in atto una guerra che per ora va avanti a ritmo di violente intimidazioni. A colpire sarebbero stati due uomini in sella a una moto. Sul posto la polizia di Pozzuoli.