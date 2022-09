Sangue in strada: due feriti in un agguato

Agguato a Ponticelli in via Carlo Miranda poco dopo le ore 18.00 del 16 settembre. Due i feriti, Bruno Esposito di 43 anni e Salvatore Castellano di 42, entrambi con piccoli precedenti. Giunti al pronto soccorso dell'Ospedale del Mare con mezzi privati sono stati curati per le ferite di arma da fuoco alle gambe.

L'agguato è avvenuto in una zona considerata sotto il controllo del clan De Micco, che si contende l'egemonia nel quartiere con i De Luca Bossa.

Sul caso indagano Squadra Mobile e gli agenti del Commissariato di Ponticelli.