Agguato nel pomeriggio: due persone ferite a colpi di pistola

Due persone sono stata ferite nel tardo pomeriggio a colpi di pistola. Il fatto è avvenuto nel quartiere Pianura in via Sartania. I due feriti sarebbero un 25enne e un 46enne raggiunti alle gambe da diversi proiettili. Le loro condizioni non sono gravi e non sono in pericolo di vita.

Le due vittime dell'agguato sono giunti poco dopo presso l'ospedale San paolo di Fuorigrotta. Sul posto, invece, è intervenuta la Polizia che ha rilevato diverse macchie di sangue e trovato alcuni bossoli. Indagini in corso per chiarire la matrice dell'agguato. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi.