Nuovo agguato nel pomeriggio: il cadavere scoperto in un'auto

Un nuovo agguato è stato registrato nel pomeriggio di oggi a Miano. In via della Liguria, verso le 17,30, sono stati esplosi alcuni colpi di pistola contro una persona che è rimasta uccisa. Al momento non si conoscono le sue generalità. Il suo cadavere - che presenta fori compatibili con colpi di pistola - è stato ritrovato in un'auto. Sul posto la Polizia per i rilievi del caso. Indagini in corso per stabilire l'esatta dinamica dei fatti.

Secondo agguato in poche ore

Un ragazzo di 23 anni è stato gravemente ferito ieri sera a colpi d'arma da fuoco nel rione Traiano. La vittima, Antonio Artiano, è soprannominato "Antony". È stato raggiunto da un proiettile alla testa in via Marco Aurelio. Sul posto sono arrivate poco dopo due auto della polizia ed un'ambulanza.

Il giovane è stato portato nell'Ospedale del Mare, dove si trova ricoverato in pericolo di vita. L'agguato è avvenuto ieri intorno alle 19. Sull'accaduto sono in corso indagini da parte della polizia.