Agguato in strada, 30enne ucciso a colpi d'arma da fuoco

Poco dopo le 11 di questa mattina un 30enne, Antonio Avolio, già noto alle forze dell'ordine, è stato ucciso in strada in via Teano nel quartiere di Piscinola, da colpi d'arma da fuoco.

Sul posto i Carabinieri della Compagnia Stella e del Nucleo Investigativo di Napoli, che indagano sulla dinamica dei fatti e per tentare di risalire agli autori dell'agguato in cui ha perso la vita Avolio.

L'agguato mortale

Avolio era in sella ad un motociclo Honda SH. Fatali due colpi di arma da fuoco, uno nella zona cercivale. Nel 2016 il 30enne fu arrestato per estorsione e nel 2020 poi scarcerato dal penitenziario di Tolmezzo (Udine).