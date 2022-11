Omicidio a Miano, ucciso Linuccio O' Cecat

Pasquale Angellotti era ritenuto dagli inquirenti uomo di punta del clan Lo Russo. Il cadavere è stata ritrovato in una vettura parcheggiata in una strade trafficata del quartiere. La polizia indaga per ricostruire movente e dinamica.

Ore 17,30 circa, quartiere Miano, via della Liguria. In una strada trafficata, in pieno pomeriggio, il cadavere di un uomo è stato ritrovato in una vettura parcheggiata. Secondo fonti vicine alla polizia si tratterebbe di Pasquale Angellotti, detto Lino O' Cecat, che secondo gli inquirenti sarebbe stato uomo di punta del clan Lo Russo.

La vittima è stata raggiunta da diversi colpi di arma da fuoco. Sul caso indaga la polizia per comprendere dinamica e movente. Dal video che pubblichiamo è possibile notare che già dai minuti successivi al ritrovamento, nella zona si è accalcata una gran quantità di persone, tra cui anche conoscenti e parenti della vittima.