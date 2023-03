Agguato a Torre Annunziata: ferito un uomo colpito quattro volte

Ieri in tarda serata i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’Ospedale San Leonardo di Castellammare per un uomo ferito. Si tratta di Luigi Guarro, 44enne oplontino, colpito verosimilmente con un'arma da fuoco.

Quattro i colpi che lo hanno raggiunto alla nuca, al torace, al gomito e al ginocchio. L'agguato sarebbe avvenuto in via Torretta di Siena ma la dinamica è ancora da chiarire. L’uomo non è in pericolo vita. Indagini in corso a opera dei militari oplontini.