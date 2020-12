Agguato a Forcella, ferito alle gambe un 29enne

Agguato a Forcella, un 29enne è stato ferito da due colpi d'arma da fuoco alla coscia e al ginocchio mentre si trovava davanti casa. Ad agire stanotte, poco dopo la mezzanotte, in un orario in cui è vietato uscire per il coprifuoco, due persone, come ha spiegato alle forze dell'ordine il ferito.

La vittima recatasi all'Annunziata con le proprie gambe è stata poi portata da un uomo al Pellegrini dove è stato giudicato guaribile in 20 giorni.