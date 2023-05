Agguato durante la festa, un ferito in ospedale

Sangue durante la festa per lo Scudetto. Agguato in piazza Carlo III, con l'esplosione di colpi di pistola tra la folla. Carabinieri sul posto, hanno transennato l'area. I militari sono alla ricerca dei bossoli e indagano su movente e dinamica. La vittima non è morta, risulta ferita e trasportata all'ospedale Cardarelli

Secono la Questura di Napoli, le persone colpite da proiettili sarebbero quattro, di cui uno in pericolo di vita ricoverata al Cardarelli, cioé la vittima dell'agguato di piazza Carlo III. L'Asl segnala anche tre feriti dai petardi esplosi.