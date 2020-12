Agguato a Napoli, colpi d'arma da fuoco contro un 24enne

Agguato a Napoli, nel quartiere Pianura, un 24enne è stato ferito da un colpo d'arma da fuoco. Il giovane è stato trasportato nel pronto soccorso dell'ospedale San Paolo. Ha riportato una ferita all'altezza dell'ascella. Le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita. Indagini in corso per ricostruire l'accaduto.