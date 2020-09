Sei colpi contro 21enne incensurato: è grave

Emergono nuovi particolari sul ferimento, a colpi d'arma da fuoco, avvenuto la scorsa notte in corso Europa a Sant'Antimo. La persona colpita è un 21enne, al momento ricoverato in gravi condizioni e in pericolo di vita all'ospedale di Frattamaggiore.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il giovane – incensurato – si trovava in corso Europa insieme a un suo coetaneo quando è stato fermato da alcune persone che hanno esploso diversi colpi di pistola calibro 9x21, 6 dei quali lo hanno raggiunto alle gambe.

Ad indagare è il nucleo investigativo dei carabinieri di Castello di Cisterna e quello dei militari della tenenza di Sant'Antimo, che stanno svolgendo accertamenti mirati a individuare gli autori dell'agguato. Sul posto sono presenti impianti di videosorveglianza le cui registrazioni verranno analizzate nelle prossime ore.

Pare non risultino legami tra i ragazzi o le loro famiglie e la criminalità organizzata.