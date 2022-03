Agguato con due feriti: "Sequela di atti violenti e intimidazioni"

I parroci di Arzano Carissimi scrivono una nota ai loro concittadini arzanesi su un grave raid registratosi nel paese.

"Ancora una volta nella nostra città siamo con sgomento costretti a registrare un nuovo grave episodio di violenza che ha insanguinato le nostre strade con il ferimento a colpi di arma da fuoco di due persone e che si inserisce in una sequela di atti violenti e di tentate intimidazioni che non possono lasciare indifferenti tutti coloro che hanno a cuore la pacifica convivenza nella nostra amata Arzano. Anche noi parroci ci sentiamo interpellati da tale recrudescenza di violenza rispetto alla quale invitiamo con forza tutte le tante forze sane della città a fare fronte comune contro chi pensa di dominare con la violenza la vita cittadina affinchè tutti sappiano che l’illegalità non avrà nessuna possibilità di prevalere sul rispetto delle leggi e la difesa della pacifica convivenza cittadina. Chiediamo altresì che ci sia da parte delle istituzioni preposte una maggiore attenzione al controllo del territorio e della sicurezza urbana con un impiego più massiccio delle forze dell’ordine al fine di prevenire e reprimere altri eventuali episodi di violenza ed illegalità. Noi parroci facciamo e faremo la nostra parte e invitiamo tutti ad unirsi a questo impegno collettivo".