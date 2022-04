Agguato in strada: zio e nipote feriti nella piazza di spaccio

Ancora spari nell’area nord di Napoli dove ieri si è verificato l'ennesimo agguato. Tutto è successo a Caivano dove sono state ferite due persone: una di queste è grave.. I sicari sono entrati in azione verso le 18,30 circa nel rione delle palazzine popolari Iacp di via Atellana.

Ad essere colpiti Roberto Alfio Maugeri e Alessandro Maugeri. Zio e nipote, entrambi 30enni e già noti alle forze dell'orsine, sono stati subito soccorsi dopo l'agguato e trasportati all’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore e poi trasferiti al Cardarelli di Napoli. Uno di loro è considerato vicino ad un clan dell'area Nord e l'ennesimo agguato potrebbe essere inquadrato proprio nelle tensioni in atto negli ultimi mesi. Tuttavia, gli inquirenti non escludono nessuna pista e sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

L'agguato è avvenuto in una zona considerata la "succursale" - per quanto riguarda lo spaccio di droga - del Parco Verde. Proprio dal difficile quartiere si alza ancora la voce di don Maurizio Patriciello che è finito sotto scorta dopo le recenti minacce. Sui social, il parroco, ha commentato così l'ennesimo agguato: "Ancora un agguato nel nostro paese. Ancora si spara a Caivano. Due uomini sono rimasti feriti. Volgi, Signore, il tuo sguardo su di noi. Non permettere che il male prenda il sopravvento. Padre Maurizio Patriciello".