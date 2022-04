Agguato in strada, due feriti gravi: i residenti si barricano in casa

Paura a Caivano nei pressi del rione Iacp alle 18.00 del 7 aprile. In un agguato sono rimaste ferite due persone di 30 anni dai colpi di arma da fuoco. Sono state trasportate in codice rosso all’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore per essere poi trasferite al Cardarelli di Napoli.

Indagini in corso per risalire all'identità degli autori del raid. Nessuna pista viene esclusa al momento dagli inquirenti.