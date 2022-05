Agguato a Barra: uomo ferito alle gambe. Corsa in ospedale

Appena un'ora fa, un 62enne già noto alle forze dell'ordine si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale del Mare. È stato ferito alla gamba destra da un proiettile esploso verosimilmente in via Martucci, nel quartiere Barra.

Indagini in corso dei carabinieri del nucleo operativo di Poggioreale per definire dinamica e motivazioni. Il 62enne è ancora in ospedale ma non è in pericolo di vita