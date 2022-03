Spari nel circolo ricreativo all'ora di cena, i nomi dei due feriti

Sparatoria intorno alle 20:30 ad Arzano in via Roma. Due persone sono rimaste ferite per i colpi di arma da fuoco esplosi da ignoti, mentre si trovavano in un circolo ricreativo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Casoria, che hanno raccolto le testimonianze sull'accaduto e rinvenuto 9 bossoli calibro 9x21. Indagini in corso per accertare la dinamica. I feriti nel raid, trasportati all'ospedale di Frattamaggiore, sono Antonio Alterio, 28enne già noto alle forze dell’ordine, colpito ad un piede dagli spari e Daniele Laperuta, 32enne, incensurato, anch'egli ferito ad un piede.

Faida di Arzano

Sul luogo della sparatoria è giunta anche il sindaco Cinzia Aruta. Ad Arzano è in corso da tempo una faida violenta tra il gruppo dei Monfregolo e quello e dei Cristiano per il controllo di estorsioni e spaccio di droga in diversi comuni della zona e il raid potrebbe essere ricondotto a tale guerra interna. "Già domani cercheremo di fare il punto per quanto avvenuto ad Arzano proprio poco fa, ove due soggetti sono piombati a bordo di uno scooter in una casa-garage a piano terra adibita a circolo ricreativo e hanno fatto fuoco tra la gente che in quel momento si intratteneva al biliardo", è il commento sull'accaduto di Nicola Morra, presidente della Commissione parlamentare antimafia.

"Abbiamo acceso i riflettori sulla guerra tra i clan della camorra nell’area Nord di Napoli che parte dalla 167 di Arzano e che coinvolge più comuni dove vivono i camorristi dei clan in lotta. Come 'Comitato di liberazione dalla camorra Area Nord di Napoli' abbiamo chiesto una maggiore presenza delle forze dell’ordine sui territori, la video sorveglianza. Abbiamo chiesto, inoltre, di cacciare le famiglie della camorra che occupano illegalmente le case popolari. E come se a loro non importasse nulla. Noi chiediamo allo Stato di insistere. Liberiamo i nostri territori dalla camorra”, scrive in una nota il Comitato di liberazione dalla Camorra Area Nord di Napoli.