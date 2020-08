Terzo agguato in poche ore nel Napoletano: 40enne ferito alla schiena

Con precedenti per droga stava percorrendo in sella al suo scooter via Bruno Buozzi quando è stato affiancato da qualcuno che gli ha sparato. Ieri è stato ucciso un 40enne a Giugliano, mentre un 34enne è stato gambizzato nella notte a Napoli