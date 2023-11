Due agguati in poche ore: due feriti in ospedale

Due feriti, in maniera non grave, a distanza di poche ore a Napoli e provincia. Il primo episodio è accaduto questa mattina intorno alle 9 in via Musci a Pollena Trocchia: un uomo di 47 anni è stato ferito da un colpo d'arma da fuoco e trasportato all' ospedale Villa Betania di Napoli dove è giunto personale dell'ufficio Prevenzione generale. Secondo una prima riscostruzione, l'uomo sarebbe stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco al braccio destro mentre era in strada nel comune vesuviano. Medicato in ospedale, è stato successivamente dimesso.

Agenti del commissariato di San Giorgio a Cremano e della Squadra Mobile stanno ricostruendo la dinamica. Altro episodio verso le 12: agenti del Commissariato di Ponticelli sono intervenuti all'Ospedale del Mare di Napoli dove è giunto un uomo del '77, napoletano, con ferite di arma da fuoco: un colpo lo ha raggiunto alla gamba destra ma non è in pericolo di vita. L'episodio, sul quale indagano agenti del Commissariato di Ponticelli e Squadra Mobile, è avvenuto in corso Bruno Buozzi.