Santobono, estintore contro un'infermiera. Il primario: "Vogliamo presidio di polizia"

L'allarme lanciato dal personale dell'Ospedale pediatrico: "Aggressioni verbali e minacce tutti i giorni. In due casi si è sfiorata la tragedia". Una dipendente: "Abbiamo paura, ci sono giorni in cui credo di non farcela"