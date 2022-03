Cardarelli, due aggressioni al personale in una notte

Notte turbolenta per il personale dell'ospedale Cardarelli di Napoli, dove sarebbero avvenute due aggressioni al personale. A denunciarlo è l'associazione Nessuno tocchi ippocrate attraverso un post Facebook: "Ancora una volta il Cardarelli è teatro di scene di follia urbana, da quanto segnalato sembra che questa notte siano avvenute due aggressioni. La prima a danno del personale sanitario, aggredito verbalmente da un paziente presentatosi autonomamente per trauma toracico da incidente. All’esterno del Pronto Soccorso, come se non bastasse, i parenti ,spazientiti dalla attesa,hanno distrutto la porta d’ingresso. La seconda aggressione è avvenuta a danno di una dottoressa, anch’ella aggredita verbalmente da parte di una paziente giunta in pronto soccorso per codice verde".

Per l'associazione, la soluzione potrebbe essere quella di ripristinare il posto di polizia all'interno degli ospedalo: "La struttura più grande del Mezzogiorno si dimostra statisticamente anche quella dove avvengono più aggressioni in assoluto. Si sente molto la nostalgia del drappello di polizia presente fino a pochi anni orsono. A 24 ore di distanza dalla giornata nazionale sulle aggressioni, un duplice episodio che evidenzia la necessità di partire con la prevenzione dai giovani per migliorare la condizione lavorativa del personale sanitario” ha affermato Angelica Di Napoli, medico e vicepresidente di Nessuno tocchi Ippocrate.