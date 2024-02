Gennaio, un mese di violenza nelle drammatiche immagini delle telecamere di sorveglianza e dei carabinieri

È di queste ore la notizia del fermo di un ragazzino di 15 anni per il ferimento, con diverse coltellate, di un 19enne. L'episodio un paio di settimane fa, a Ponticelli, fortunatamente senza serie conseguenze per il ferito che se l'è cavata con 5 giorni di ricovero e 15 di prognosi. Determinante per le indagini, con le immagini delle telecamere di videosorveglianza, l'intervento dei genitori che avrebbero spinto il figlio a presentarsi ai carabinieri.

Si tratta solo dell'ultimo episodio di una serie, a poco più di un mese dall'inizio del nuovo anno, già molto lunga. Per questo il Comando Provinciale Carabinieri di Napoli ha intrapreso, assieme alla capillare azione di controllo del territorio, una campagna di informazione e prevenzione tra i giovani, a partire dalle scuole, con il claim “La prima vittima sei tu!”. Chi preme il grilletto o sferra coltellate - spiega una nota dell'Arma - colpisce la vita altrui ma anche la propria.

Con le armi addosso nei luoghi della movida

Diverse le armi sequestrate nel corso dei controlli, nel cui novero rientrano anche le pistole a salve e quelle giocattolo senza tappo rosso. La loro concreta inoffensività (di cui le vittime non possono avere consapevolezza) non ne riduce infatti il potere fortemente intimidatorio.

A fine gennaio al Vomero, due giovani, appena maggiorenni, hanno compiuto 3 rapine utilizzando appunto una pistola scenica. A Boscoreale, appena ieri, un 16enne e un 18enne hanno rapinato il dipendente di una pompa di benzina impugnando una pistola scenica senza tappo rosso.

Lame, mazze da baseball e nunchaku

Nel solo mese di gennaio 2024 i militari dell'arma hanno sequestrato 21 armi da fuoco e 16 da taglio. 13 le armi improprie rinvenute: tirapugni, mazze, nunchaku e quasi 200 munizioni. 17 le persone arrestate per porto e detenzione di armi e 23 quelle denunciate di cui 6 minori: due 15nni a Volla, trovati dai carabinieri della stazione locale in possesso di due coltelli a serramanico; due 18enni e un 25enne a Giugliano in Campania, trovati dai militari della sezione radiomobile all’interno di un bar in Corso Campano ognuno con un coltello; un 16nne nella zona dei baretti di Chiaia, con in tasca una lama senza manico; un 15enne in largo Berlinguer con addosso un coltellino svizzero; un 24enne in via Mezzocannone, dove si intratteneva assieme ad alcuni amici, con agganciato alla cintura un coltello a serramanico.

Ancora, nell'area metropolitana, un 26enne è stato fermato mentre si trovava in auto, a pochi passi dalle “Vele” di Scampia: nel veicolo i militari hanno rinvenuto 1 coltello a serramanico, 1 coltello a farfalla e 1 mazza da baseball. A Castellammare, infine, un 23enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi: addosso aveva un coltello a farfalla, uno scalpello, una lama senza manico, 2 frammenti di vetro e vari pezzi di ferro arrugginiti e appuntiti.