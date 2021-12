Aggredito da tre cani in strada, morso anche in faccia: "Sono pericolosi. Non è la prima volta"

Brutto episodio in provincia di Napoli dove un uomo è stato aggredito da tre cani mentre era in strada. Il fatto è avvenuto a Quarto. L'uomo era uscito con il suo cane quando, per cause ignote, ha subito l'aggressioni, con morsi anche al volto e sulle spalle. Non è rimasto indenne anche il suo cane che ha riportato diverse ferite.

L'episodio, già segnalato alle autorità competenti, è stato reso noto dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli che ha raccolto la denuncia dell'uomo e condiviso le immagini delle ferite.

“Salve, abito a Quarto in via Cicori, 103 – ha raccontato l’uomo – L’altra sera passeggiavo con il mio cane sotto casa e sono stato attaccato da 3 cani . Questi cani sono pericolosi, non è la prima volta che aggrediscono qualcuno, cosa aspettiamo per togliere i cani a queste persone? Oggi è toccato a me e me la sono cavata con diversi punti al viso e spalla, ginocchio e mano, domani a chi tocca?”.