Pesta un attivista del Wwf, imprenditore resta ai domiciliari

Per l'aggressione ad un attivista del WWF - che con le sue denunce aveva intralciato gli affari in Penisola Sorrentina - resta ai domiciliari imprenditore già condannato per camorra. Ieri, il tribunale del Riesame di Napoli, ha confermato la misura cautelare nei confronti di Salvatore Langellotto, 54enne imprenditore edile con una condanna scontata per camorra.

Langellotto è accusato del violento pestaggio ai danni di Claudio d'Esposito, presidente del Wwf Terre del Tirreno, avvenuta a Sant'Agnello, in provincia di Napoli, il 26 marzo dello scorso anno. Due settimane fa, i carabinieri del nucleo investigativo del Gruppo di Torre Annunziata avevano dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal gip del tribunale oplontini su richiesta della Procura oplontina, provvedimento confermato ieri dal Riesame.

Nelle scorse settimane, Langellotto avrebbe reiterato minacce, nel corso di un servizio andato in onda al programma Le Iene, nei confronti di d'Esposito e del giornalista Vincenzo Iurillo del Fatto Quotidiano, che aveva scritto un articolo sulla insolita benedizione dei nuovi mezzi della ditta dell'imprenditore avvenuta sul sagrato della chiesa nel piccolo centro della Penisola Sorrentina. Nel frattempo, dopo le minacce subite, al giornalista Iurillo è stata assegnata la vigilanza della polizia. Secondo l'accusa, Langellotto avrebbe aggredito a calci e pugni d'Esposito, provocandogli lesioni guaribili oltre i 40 giorni, tra cui la frattura di una costola. L'aggressione sarebbe avvenuta "a causa di vecchi rancori legati alle numerose denunce presentate in passato dalla vittima, in qualità di presidente del Wwf Terre del Tirreno, a tutela dell'ambiente e del paesaggio della penisola sorrentina, che, ad avviso dell'indagato, avrebbero leso gli interessi imprenditoriali nel settore edile" come aveva scritto in una nota il procuratore di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso. Le accuse hanno retto al vaglio dei giudici del Riesame. (AdnKronos)