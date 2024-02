"Perché non mi fate entrare?": sfonda la porta del pronto soccorso e aggredisce medici e guardia giurata

Una nuova aggressione è stata registrata al pronto soccorso di Villa Betania. A raccontare l'episodio è una delle guardie giurate che denuncia di essere stata aggredita da un paziente che non voleva attendere il suo turno.

Questo il racconto: "Sono una guardia giurata in servizio al Pronto Soccorso di Villa Betania. Un paziente in attesa di essere chiamato, e arrivato da meno di un ora, ha sfondato la porta del triage rompendola e facendo entrare l'intera famiglia. A quel punto si è scagliato contro di me mettendomi le mani addosso e solo con l'intervento dei sanitari l'ho scampata.

Il papà del ragazzo è entrato nel triage inveendo contro i sanitari e contro di me dicendo che io non lo facevo chiamare in visita. Mi sono fatto refertare e ovviamente fatto regolare denuncia: anche lui è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio e danneggiamento del pronto soccorso". La testimonianza della guardia giurata è stata diffusa da Giuseppe Alviti.