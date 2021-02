Aggrediscono i vigili e pubblicano il video su Facebook: identificati e denunciati

La moglie dell'aggressore è stata riconosciuta in una foto sul suo profilo con in mano una pistola

Agenti dell'Unità Operativa San Giovanni della Polizia Locale, nell’effettuare controlli a un venditore ambulante di frutta e verdura lungo via delle Repubbliche Marinare, hanno scoperto che questi, privo di qualsiasi titolo autorizzativo atto alla vendita, trasportava mercanzia su un furgone ricercato per furto e privo di assicurazione. È stata quindi immediatamente sequestrata la merce che era stata messa in vendita senza alcun titolo ed è stato disposto il rimessaggio del veicolo da sottoporre a sequestro con conseguente consegna al legittimo proprietario.

Il fermato, un 45enne con numerosi precedenti penali, spalleggiato da figli e dalla moglie, di 43 anni, ha opposto una forte resistenza, spargendo tra l’altro la frutta sulla strada. Gli stessi si sono resi protagonisti di frasi ingiuriose e volgari nei confronti degli agenti e il tutto è stato ripreso dai telefonini degli stessi che hanno poi postato sui social il video con altre frasi offensive e minacce nei confronti degli agenti.

Il post su Facebook

Successivamente in un post pubblicato su Facebook, gli agenti hanno riconosciuto l’immagine della moglie dell’indagato che si mostrava con una pistola tra le mani. Gli agenti del reparto della Polizia Investigativa Centrale hanno eseguito alla perquisizione domiciliare presso l’abitazione degli indagati, nel quartiere Barra. Durante la perquisizione gli agenti hanno rinvenuto due pistole prive del tappo rosso che venivano sequestrate. Il soggetto è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, diffamazione, detenzione abusiva di armi ed alterazioni di armi.

“Sentiamo il dovere di esprimere la nostra profonda solidarietà umana per gli insulti rivolti e di manifestare istituzionalmente a questi lavoratori della Polizia locale la gratitudine e la vicinanza dell’amministrazione e della città. Encomiabile l’altissima professionalità manifestata, una straordinaria capacità dimostrata dagli operatori impegnati in tale servizio, che hanno portato a termine l’operazione nonostante un contesto ambientale fortemente ostile nei loro confronti” affermano gli assessori Clemente, Gaudini e Galiero.