"Hai venduto alcol a una sedicenne" e riempie il titolare di botte: era il bar sbagliato

È successo poco dopo mezzanotte. Un 46enne si è presentato all'esterno di un noto locale della movida dei Quartieri Spagnoli dando in escandescenze. Mentre in tantissimi erano in fila in attesa di uno Spritz, l'uomo - di Melito, già noto alle forze dell'ordine - si è scagliato contro il titolare prendendolo a calci e schiaffi, per poi scagliargli contro un barile in ferro usato come tavolino e andar via.

La "colpa" dell'imprenditore sarebbe stata aver somministrato alcolici alla figlia minore della sua compagna, 16 anni, ragazzina trasportata all'ospedale San Paolo (e poi dimessa) per una lieve intossicazione da alcolici.

I carabinieri sono intervenuti e hanno ricostruito la vicenda. La minorenne, in realtà, era stata in un altro locale poco distante dall’evento dell’aggressione. I militari denunceranno il titolare per somministrazione di alcolici a minori di sedici anni e chiederanno la sospensione del locale. La vittima dell’aggressione, intanto, ne avrà per 5 giorni e potrà sporgere querela.