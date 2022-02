Rapinano pasticceria, il branco li pesta a sangue (VIDEO)

E' diventato virale in rete un video che ritrae tre uomini presi a botte da un gruppo di persone nella stazione di Castello di Cisterna. Le vittime dell'aggressione sarebbero gli autori di un colpo messo a segno in una pasticceria del posto

"A Cisterna non devi venirci più". E' l'ordine arrivato dal branco agli uomini pestati selvaggiamente con calci in faccia, sprangate alla schiena e alle gambe e pugni. L'episodio si è verificato nella stazione ferroviaria di Castello di Cisterna ed è diventato virale grazie alla pagina Facebook "Welcome to favelas".

Secondo la ricostruzione della rete, gli uomini colpiti a sangue nel video sarebbero tre rapinatori che poco prima avrebbero assaltato una pasticceria di Castello. Riconosciuto da alcuni passanti, sarebbero stato prima avvicinati e poi aggrediti, il tutto mentre qualcuno del branco riprendeva con il cellulare.

I carabinieri della compagnia locale hanno fermato i tre rapinatori, ma stanno ancora accertando che i protagonisti del video abbiano a che fare con il colpo. I carabinieri specificano, comunque, che l'episodio si sarebbe verificato precedentemente al fermo dei criminali e che è in corso l'identificazione di chi ha partecipato al pestaggio.