Branco picchia un ragazzo con mazze e caschi: il video virale su Facebook

Immagini agghiaccianti di un'aggressione che poteva finire anche peggio. È ciò che è successo a Torre del Greco dove un ragazzo è stato aggredito da un gruppo di coetanei. Il tutto è stato registrato in un video che adesso gira su Facebook. Una sequenza ripresa con lo smartphone da una donna che urla contro gli aggressori. I fatti si sono verificati domenica notte e sono stati “risolti” solo dall'arrivo delle forze dell'ordine sul posto. L'aggressione è avvenuta a opera di un gruppo di giovani arrivati sul posto a bordo di scooter e auto. Vittima un loro coetaneo, solo contro la furia del branco.

La sequenza dell'aggressione

Gli aggressori sono arrivati sul posto tutti insieme, segno di un raid coordinato. Hanno cominciato a colpire la vittima con delle mazze e usando anche i caschi come armi. Il raid è avvenuto nei pressi di via Giovanni Battista della Gatta. Subito dopo questa aggressione si è scatenata anche una rissa che ha visto contrapposti due gruppi di ragazzi. Non si sa se i due episodi siano collegati. La calma è tornata solo grazie all'arrivo di polizia e carabinieri sul posto che ha messo in fuga i protagonisti dello scontro. In corso le indagini per riuscire a risalire all'identità di chi vi ha partecipato.