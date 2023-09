Torre del Greco, aggredita a 16 anni dal branco

Ieri sera i carabinieri della stazione di Torre del Greco sono intervenuti in via Cappella degli Orefici per una minorenne aggredita. Si tratta di una 16enne del posto, ferita da persone in fase di identificazione.

E' stata portata all'ospedale Maresca e le sono state diagnosticate lesioni guaribili in 7 giorni (trauma contusivo facciale regione destra e sinistra, edemi facciali regione destra e sinistra ed un edema al labbro superiore, ecchimosi al braccio destro).

Indagini in corso per comprendere dinamica e identificare i responsabili.