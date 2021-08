Aggressione al pronto soccorso: infermiera malmenata dalla mamma di una paziente

Nuova aggressione in un pronto soccorso ai danni di un operatore sanitario. Questa volta la protagonista della vicenda è un'infermiera del pronto soccorso dell'ospedale di Sorrento. La donna, che ha riportato diversi traumi e contusioni, sarebbe finita nel mirino di una mamma che non voleva attendere il proprio turno in sala di attesa.

A riportare l'episodio è Nessuno Tocchi Ippocrate. Questo il racconto: "Una signora originaria di Salerno, mamma di una giovane precedentemente giunta al Pronto Soccorso per una visita, ha aggredito fisicamente una infermiera del nosocomio, la colpa della sanitaria? Aver invitato la persona a sedersi in sala di attesa ed aspettare il proprio turno!

Un’aggressione violenta nei confronti di M.M., che mai si sarebbe aspettava una reazione del genere! I danno riportati sono stati : trauma contusivo al viso, con interessamento dell’occhio, tumefatto, tanto da richiedere un’immediata visita oculistica e tanta paura con stato di stress reattivo Questo è lavorare in trincea!".