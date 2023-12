Porta Capuana, una donna ferisce alla testa un uomo e aggredisce i poliziotti

Sabato pomeriggio, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in piazza Enrico de Nicola per la segnalazione di un’aggressione. Gli operatori, giunti prontamente sul posto, hanno notato personale del 118 che stava già soccorrendo un uomo, il quale presentava una ferita lacero contusa alla testa e i paramenti vitali bassi; pertanto, lo stesso, veniva trasportato in codice rosso presso l’Ospedale del Mare.

L’immediata attività di indagine, ha consentito, in breve tempo, di rintracciare in strada l’autrice del gesto, in evidente stato di alterazione psico-fisica. La donna, 25enne romana senza fissa dimora e con precedenti di polizia. Poco prima dell’intervento degli operatori, aveva colpito improvvisamente e, senza apparente motivo, con una bottiglia di vino l’uomo con il quale si accompagnava. L’indagata, è stata bloccata e tratta in arresto per lesioni aggravate, resistenza a Pubblico Ufficiale e per aver danneggiato l’autovettura di servizio.