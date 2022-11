Aggredisce i poliziotti, arrestato 22enne

Stamattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti alla Traversa II Maglione per la segnalazione di una lite in famiglia. I poliziotti, una volta sul posto, sono stati avvicinati da una donna la quale ha raccontato che, poco prima, il figlio le aveva chiesto dei soldi ma, di fronte al suo rifiuto, l’aveva minacciata e, per tale motivo, si era allontanata in strada.

Gli operatori si sono recati al piano indicato dalla donna dove hanno trovato il giovane in forte stato di agitazione che, alla loro vista, ha iniziato ad inveire contro di loro tentando di raggiungere i piani superiori ma, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato. A.B., 22enne napoletano, è stato arrestato per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.