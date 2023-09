Strada chiusa al traffico, lui picchia gli agenti: arrestato

Aggredisce due poliziotti della municipale per la chiusura di una strada. E' finito in manette un 37 enne, arrestato durante la Festa dei Gigli di Barra. Le accuse sono resistenza e aggressione a pubblico ufficiale. Il trentasettenne era intervenuto, intorno alle 23.30, mentre i due Agenti della polizia locale parlavano con il padre, fermatosi a chiedere informazioni sul dispositivo di traffico in vigore in occasione della manifestazione. Da subito l'uomo si è dimostrato ostile, rivolgendo dapprima, senza alcuna causa scatenante, offese ed epiteti ai due agenti di servizio e, dopo pochi istanti, aggredendo fisicamente i poliziotti, provocando loro alcune contusioni. Gli agenti a quel punto hanno provato a bloccarlo per ammanettarlo ma, a causa dell’intervento di alcuni cittadini, è stato necessario richiedere altro personale che prontamente ha raggiunto il posto procedendo all’arresto. Su disposizione del magistrato di turno per per l'uomo, con numerosi precedenti penali, è stato ordinato l’arresto presso il proprio domicilio, in attesa della condanna definitiva che sarà emessa al termine del processo per direttissima. Per gli agenti aggrediti i medici hanno emesso una prognosi di sette giorni.