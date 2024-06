Accoltellato alle spalle in piazza: gravissimo

Stamane n uomo è stato aggredito e colpito alla schiena con un coltello in Piazza Guglielmo Pepe, a Napoli, a ridosso di Piazza del Carmine e non lontano dalla Stazione centrale Garibaldi.

Sul posto è intervenuto personale del 118 e a supporto gli agenti del commissariato Ponticelli.

L'uomo addosso non aveva documenti, per cui, allo stato, non è stato possibile identificarlo, ma sarebbe uno straniero e si trova adesso in gravissime condizioni all'Ospedale del Mare, dove la sua vita resta appesa ad un filo.

Resta ancora tutta da chiarire la dinamica: sulla vicenda sta indagando la Polizia