Tenta di strangolare un'infermiera e la spinge sul pavimento: scene di "ordinaria" follia in ospedale

Ennesima aggressione, la 38esima secondo l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, subita dal personale medico negli ospedali napoletani nel 2023.

"Scene di ordinaria follia presso il vecchio Pellegrini di Napoli dove stamane al pronto soccorso una infermiera, mentre assisteva il medico in una sutura, è stata presa a schiaffi e pugni da una paziente senza giustificato motivo. Alla fine della scarica di colpi la donna ha anche tentato di strangolarla, per poi spingerla al suolo. Da quanto apprendiamo la donna sarebbe una assidua frequentatrice del nosocomio per le sue crisi di ansia ricorrenti. Tutto questo è successo prima che entrasse in servizio il drappello di polizia. Ribadiamo che servirebbe h 24 in tutti i pronto soccorso italiani", scrive in una nota l'associazione napoletana.